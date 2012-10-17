«Сбербанк России» увеличил чистую прибыль в 2 раза

«Дочерний банк Сбербанка России» (Киев) в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль в 2 раза — до 283,946 млн грн.

Об этом говорится в отчетности банка.

При этом прибыль за третий квартал составила 109,536 млн грн, что в 2 раза больше показателя соответствующего квартала 2011 года.

Активы банка за отчетный период выросли на 36,6% и на 1 октября 2012 года составили 17,286 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 34%, до 22,705 млрд грн, обязательства – на 34%, до 19,728 млрд грн, уставный капитал — на 13,4%, до 3,393 млрд грн, собственный капитал - на 36%, до 2,976 млрд грн.

Справка УНИАН. АО «Сбербанк России» (Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (Москва).