S&P понизило рейтинг Кипра сразу на три ступени, не исключив дальнейшего падения

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Кипра сразу на три ступени до "В" с "ВВ", оставив его в списке на пересмотр с возможным понижением, говорится в пресс-релизе агентства.

В то же время агентство подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг эмитента страны на отметке "В".

"Рейтинговое действие отражает наше мнение о том, что кредитоспособность Кипра ухудшилась с момента последнего понижения рейтинга страны 2 августа 2012 года в связи с тем, что правительство Кипра не пришло к окончательному соглашению с международными кредиторами относительно предоставления стране финансовой помощи, в то время как внешние и финансовые риски в стране возросли", - говорится в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Moody's 8 октября понизило долгосрочный кредитный рейтинг Кипра сразу на три ступени - до "B3" с "Ba3", прогноз по рейтингу - негативный.

В конце июня текущего года международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Кипра в иностранной и национальной валюте на одну ступень до "ВВ+"с "ВВВ-", краткосрочный РДЭ - до "В"с "F3"с негативным прогнозом на фоне существенного увеличения объемов капитала, который потребуется для помощи банкам по сравнению с январской оценкой.

Кипр оказался в сложной финансовой ситуации и запросил внешнюю поддержку у ЕС из-за тяжелого положения своей банковской системы, в свою очередь, вызванного кризисом в Греции. Ранее сообщалось, что Кипру может потребоваться 18 миллиардов евро финподдержки, что составляет около 100% ВВП островного государства. Недавно власти Кипра обратились к Евросоюзу с просьбой о финансовой помощи в размере 14,9 млрд евро. Около 5 млрд евро Министерство финансов страны собирается потратить на рекапитализацию банков. Остальные 10 млрд евро пойдут на выполнение бюджетных обязательств Кипра.