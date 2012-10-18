Греция рассчитывает урегулировать разногласия с кредиторами на будущей неделе

Греция рассчитывает урегулировать последние разногласия с кредиторами по новому пакету сокращения расходов на будущей неделе, заявил в четверг в интервью британской газете Financial Times министр финансов страны Яннис Стурнарас, передает РИА "Новости".

"Мы полностью договорились почти по всем вопросам... Остается достичь компромисса по трудовым реформам и служащим госсектора, а затем окончательно определить меры по реформе потребительского рынка и рынка услуг", - сказал министр финансов Греции.

В среду миссия "тройки" кредиторов (ЕС, ЕЦБ и МВФ) завершила очередной раунд работы в Афинах, оставив нерешенным вопрос о трудовом законодательстве и сокращениях в греческом госсекторе. В остальном кредиторы согласовали с правительством страны пакет сокращения расходов и повышения налогов на 13,8 миллиарда евро. Эти сокращения, без которых ЕС и МВФ отказываются выделить Греции 31-миллиардный транш кредитов, стали необходимы из-за более глубокого, чем ожидалось, падения ВВП страны. Без сокращений Греции потребуется дополнительное финансирование в ближайшие годы, на что кредиторы пока что не готовы. Львиная доля нового транша (до 23 миллиардов евро) пойдет на рекапитализацию крупнейших банков страны, пострадавших от принудительного списания греческого долга весной этого года. Также 7,9 миллиарда евро пойдут на выплату задолженностей государства перед местными поставщиками, что должно вернуть ликвидность на греческий рынок, серьезно страдающий из-за кризиса неплатежей. Также, по данным газеты, кредиторы в принципе не против продления греческой бюджетной программы на два года - до 2016 года.

В четверг в Греции проходит всеобщая забастовка против готовящихся мер экономии, ожидаются массовые протесты в Афинах и других крупных городах.