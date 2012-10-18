Межбанк снова открылся ростом котировок - 8,1590/8,1665 грн/долл.
11:21, 18 октября 2012Финансы
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В четверг, 18 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,1590/8,1665 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2656/60, котировки по евро-гривне составили 10,6850/10,7065.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,3102/04 (среда — 1,3107/09).
В среду Нацбанк на рынок не выходил.
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