Межбанк снова открылся ростом котировок - 8,1590/8,1665 грн/долл.

В четверг, 18 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,1590/8,1665 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2656/60, котировки по евро-гривне составили 10,6850/10,7065.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,3102/04 (среда — 1,3107/09).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.