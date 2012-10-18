ГНСУ собирает пожелания налогоплательщиков по либерализации налоговой политики

Председатель Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко поручил руководителям территориальных органов налоговой службы провести встречи с местными предпринимателями и общественностью и выслушать их пожелания относительно улучшения налоговой политики в стране.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ГНСУ.

"По результатам общения с представителями бизнеса будут собраны и систематизированы предложения по совершенствованию функционирования налоговой системы, учитывая региональную специфику и проблемные моменты с администрированием налогов, возникающие на местах", - сказано в сообщении пресс-службы.

Налоговая уверяет, что сформулированные идеи по совершенствованию системы налогообложения найдут отображение в программе либерализации государственной налоговой политики до 2014 года, которая разрабатывается сейчас по поручению Президента Украины Виктора Януковича.

«Меры по либерализации налоговой системы должны вводиться, в первую очередь, в соответствии с пожеланиями предпринимателей. Особое внимание мы уделяем мнению малого и среднего бизнеса в регионах, в том числе в малых городах и депрессивных территориях. На руководителя каждого территориального органа ГНСУ возложена ответственность не только за эффективное внедрение законодательных инноваций на местах, но и на формирование в тесном диалоге с бизнесом предложений по их совершенствованию », - процитировала пресс-служба А.Клименко.

Он подчеркнул, что ГНС Украины постоянно работает над упрощением системы администрирования платежей и созданием законодательных предпосылок для поддержки бизнеса.

К примеру, по инициативе налоговой службы значительно расширена упрощенная система налогообложения для бизнеса за счет введения пятой и шестой групп плательщиков единого налога. На данный момент в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты № 11284-11285 с поправками в Налоговый кодекс и другие законодательные акты для усовершенствования администрирования налогов и сборов, которые предусматривают уменьшение ставок налогообложения для 5 и 6 групп плательщиков единого налога: с 7 и 10% до 5 и 7%. Кроме того, отменяется ограничение количества наемных работников.

Как сообщал УНИАН, в начале недели глава Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский заявил, что Кабинет министров принял решение сократить количество налогов с 23 до 9.

Налоговая уверяет, что уже сделано немало в сфере сокращения налоговой нагрузки на физических лиц и на бизнес. В частности, снижена налоговая нагрузка на налог с прибыли – до 21% с 25%, ставка НДС уменьшена до 17% с 20%. Ставка налога на дивиденды в размере 5% заметно стимулирует легализацию платежей.