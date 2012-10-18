На торгах в четверг вероятен откат пары EUR/USD к отметке 1,2980 - эксперт

Несмотря на то, что пара EUR/USD все же достигла отметки 1,3130, дальнейший потенциал роста в свете последних событий довольно ограничен - вероятен откат пары в район 1,2980, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, способствовать этому может серия отчетов из Китая. Если показатели торговли, инфляции, промпроизводства и розничных продаж укажут на охлаждение экономики, стоит ожидать снижение спроса на рискованные активы. Особенно важной будет динамика ВВП за 3 квартал – все, что ниже 7,4% даст сигнал к распродажам.

Для GBP/USD китайские данные имеют гораздо меньшее значение, чем для EUR/USD, однако пара может последовать рыночным настроениям. Единственное, что может удержать цены от падения – сильный отчет по розничным продажам. Учитывая августовское падение объемов, вполне возможно увидеть резкий откат. В таком случае пара сможет пробить 1,6170 и нацелиться на 1,62.

Несмотря на засилье данных из КНР, не стоит полностью списывать со счетов американские отчеты. USD/JPY может продолжить укрепление в район 79,30 под действием благоприятных данных с рынка труда США. Если показатель числа заявок на пособие б/р снизится, а 4-недельния скользящая будет демонстрировать нисходящую динамику, это только уверит инвесторов в том, что Федрезерв воздержится от стимулирующих мер в среднесрочной перспективе.