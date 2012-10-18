"Укргазбанк" за 9 мес. получил чистую прибыль 290,8 млн грн против убытка 3,6 млрд грн годом ранее

"Укргазбанк" (Киев) в январе-сентябре 2012 года получил чистую прибыль 290,775 млн грн по сравнению с убытком в 3,6 млрд грн за соответствующий период 2011 года.

Об этом говорится в отчетности, обнародованной на сайте банка.

При этом прибыль за третий квартал составила 108,295 млн грн по сравнению с убытком 3,6 млрд грн за третий квартал 2011 года.

Активы банка за указанный период увеличились на 10% и на 1 октября 2012 года составили 19,965 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов сократились на 5,3%, до 7,848 млрд грн, обязательства выросли на 10%, до 16,936 млрд грн. Уставный капитал банка оставался на уровне 10 млрд грн, собственный капитал увеличился на 8%, до 3,029 млрд грн.

Справка УНИАН. АБ "Укргазбанк" (Киев) создан в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.