ЕС готов выделить Украине помощь в 200 млн евро, если госзакупки станут прозрачными

Европейский Союз готов возобновить приостановленную в прошлом году программу предоставления финансовой помощи Украине на сумму 200 млн евро, но требует сделать прозрачной систему государственных закупок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель программ помощи Украине Представительства Европейского Союза в Украине Эндрю Расбаш.

«Мы можем говорить о 200 млн евро до конца 2013 года на реализацию нескольких проектов в секторе государственных закупок, энергетики, защиты окружающей среды, упразднения технических барьеров. Однако есть условие выделение средств – конкретные достижения в развитии обозначенных секторов и в системе управления государственными финансами», - заявил Э.Расбаш.

Представитель Евросоюза напомнил, что в прошлом году Украине было предоставлено 31 млн евро финпомощи, однако программа сотрудничества была приостановлена, когда Верховная Рада внесла изменения в закон о госзакупках, сделав их непрозрачными.

«Теперь мы должны увидеть, что механизм распределения средств удобен и понятен, поскольку финансовая помощь идет непосредственно в бюджет страны и далее распределяется украинскими властями. Образно говоря, мы будем платить по результату: есть приемлемый результат – мы переводим деньги», - подчеркнул Э.Расбаш.

По его словам, при наличии понятного механизма управления государственными финансами, внедренного украинскими властями, не потребуется дополнительного контроля за прохождением средств, предоставляемых в рамках проектов финансовой помощи со стороны Евросоюза.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале июля, во время протестов оппозиции возле Украинского дома, Верховная Рада приняла дискуссионный закон — парламент изменил правила игры в сфере государственных закупок.

В частности Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок" разрешил госпредприятиям, в том числе коммунальным, казенным, хозобществам с госдолей более 50%, не проводить тендерные торги при проведении госзакупок. Единственное исключение - монополисты и закупки за средства госбюджета. Еще один очень важный момент - результаты закупки можно будет не публиковать в "Вестнике государственных закупок", что дает возможность скрыть от общественности результаты закупок.