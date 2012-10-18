Сумма просроченной задолженности по НДС перед Ferrexpo увеличилась до 281 млн долл.

Сумма просроченной задолженности по НДС перед горнорудной компанией Ferrexpo plc, основным активом которой является Полтавский горно-обогатительный комбинат, по состоянию на 30 сентября увеличилась до 281 млн долл. Об этом говорится в квартальном отчете Ferrexpo plc, размещенном на сайте компании.

Ранее компания сообщала, что на 30 июня 2012 года долг составлял 231 млн долл. Ferrexpo сообщает о том, что представители компании продолжают активно работать с представителями власти для разрешения данного вопроса. Правда, ожидание конкретных результатов переносится на 2013 год.

В сообщении компании также сообщается, что валовой объём займов на 30 сентября 2012 превысил 1 млрд долл., а чистый долг составил 342 млн долл.

При этом в 2013 году Ferrexpo намерена инвестировать 30 млн долл. в развитие месторождения «Еристово» (Еристовский ГОК - УНИАН). Как отмечается в отчете, председатель правления компании Ferrexpo Майкл Абрахамс, заявил, что «проекты развития компании осуществляются, и правление по-прежнему остается приверженным инвестированию в развитие рудных запасов компании».

Как сообщал УНИАН, компания Ferrexpo plc по итогам января-сентября увеличила производство окатышей из собственного сырья до 6,934 млн тонн, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2011 года. По итогам ІІІ квартала текущего года компания увеличила объемы продаж на 1,2% по сравнению с июлем-сентябрем 2011 года - до 2 млн 472 тыс. тонн железорудных окатышей.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности – окатышей. Ей принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа.

Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль к предыдущему году на 35% - до 574,9 млн долларов.