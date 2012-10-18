«Кредитпромбанк» за 9 мес. получил чистую прибыль 2,9 млн грн против убытка в 2011 г.

«Кредитпромбанк» (Киев) за январь-сентябрь 2012 года получил чистую прибыль 2,893 млн грн по сравнению с убытком 728,416 млн грн за соответствующий период 2011 года.

Об этом говорится в отчетности, обнародованной на сайте банка.

За третий квартал т.г. «Кредитпромбанк» получил прибыль 1,271 млн грн по сравнению с убытком 729,760 млн грн за соответствующий период 2011 года.

Активы банка увеличились на 0,4% и на 1 октября 2012 года составили 12,548 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 0,1%, до 9,931 млрд грн, обязательства — на 0,5%, до 10,433 млрд грн.

Уставный капитал банка за отчетный период оставался на уровне 2,636 млрд грн, собственный капитал практически не изменился и оставался на уровне 2,115 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО "Кредитпромбанк" создано в 1997 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами банка являются компании Kalouma Holdings Limited (Кипр) - 47,783%, Fintest Holdings Limited (Кипр) — 28,717%, Homertron Trading Limited (Ирландия) – 23,5%.

Акционерами компании Kalouma Holdings Limited являются 28 иностранных финансовых институтов, в частности Европейский банк реконструкции и развития.