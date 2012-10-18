«Альфа-Банк» в январе-сентябре увеличил чистую прибыль в 2,5 раза - до 30,9 млн грн

«Альфа-Банк» (Киев) в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль в 2,5 раза — до 30,892 млн грн. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте банка.

Активы банка за отчетный период сократились на 1,8% и на 1 октября 2012 года составили 27,457 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 2%, до 17,493 млрд грн, обязательства - на 2,2%, до 23,374 млрд грн. Уставный капитал оставался на уровне 4,639 млрд грн, собственный капитал увеличился на 0,2% до 4,082 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

«Альфа-Банка» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».