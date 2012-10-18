С января 2013 года заработают электронные торги

Министерство экономического развития и торговли планирует с января 2013 года запустить систему электронных торгов, что позволит сделать часть государственных закупок более прозрачной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель департамента государственных закупок и государственного заказа Министерства экономического развития и торговли Борис Горбанский во время проведения международной конференции «Перспективы развития системы государственных закупок в Украине».

«С 1 января 2013 года вступает в силу норма о введении в Украине электронных закупок по утвержденному Кабинетом министров перечню товаров. Сейчас мы разрабатываем нормативную базу – два проекта постановления Кабмина, включая собственно перечень товаров для электронных закупок, проходят согласования в органах власти, а кроме того есть вопросы технического плана и регламента взаимодействия участников и операторов торгов.

При этом Горбанский заявил, что все спорные вопросы по введению торгов будут согласованы в ноябре.

По его словам, среди претендентов на проведение торгов в качестве операторов являются Аграрная и ряд других компаний, владеющих аппаратными средствами и ПО.

Как сообщал УНИАН, Европейский союз заявил, что готов возобновить приостановленную в прошлом году программу предоставления финансовой помощи Украине на сумму 200 млн евро, но требует сделать прозрачной систему государственных закупок.

В начале июля 2012 года Верховная Рада изменил правила игры в сфере государственных закупок, приняв Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок". Документ разрешает госпредприятиям, в том числе коммунальным, казенным, хозобществам с госдолей более 50%, не проводить тендерные торги при проведении госзакупок. Единственное исключение - монополисты и закупки за средства госбюджета. Еще один очень важный момент - результаты закупки можно будет не публиковать в "Вестнике государственных закупок".