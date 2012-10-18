«Ощадбанк» завершил реорганизацию своей региональной сети путем перехода на двухуровневую модель управления. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

«За последние три года было реорганизовано 330 филиалов - отделений, на базе которых созданы территориально обособленные безбалансовые отделения. Таким образом, сеть учреждений «Ощадбанка» теперь состоит из 25 филиалов - региональных управлений и 5813 территориально обособленных безбалансовых отделений», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2012 года составили 86,475 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 50,397 млрд грн, обязательства - 68,6 млрд грн, уставный капитал - 15,538 млрд грн, собственный капитал – до 17,874 млрд грн.

«Ощадбанк» в январе-сентябре 2012 года получил чистую прибыль 411,023 млн грн.

100% акций банка принадлежат государству.