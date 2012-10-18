На межбанке торги закрылись ростом котировок

В четверг, 18 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1590/8,1665, к 12:00 цены выросли до 8,1640/8,1720. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,1700/8,1745 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2656/60, к закрытию торгов цены повысились до 0,2657/61. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,7550 (+0.0350).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3085/1,3125. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6850/10,7065, к 12:00 цены ушли вверх 10,6970/10,7115. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,7025/10,7120.