Лидеры ЕС собираются в Брюсселе для решения будущего экономического союза

Брюссель. Сегодня в Брюсселе начинается двухдневное заседание Европейского совета.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, главным вопросом заседания станет дальнейшее усиление экономического и монетарного союза.

Накануне заседания министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил журналистам о необходимости ускорения работы в этом направлении. Он, в частности, высказал предложение об усилении роли комиссара ЕС по вопросам бюджета с тем, чтобы он мог подавать на повторное рассмотрение в национальные парламенты проекты бюджетов в случае, если они не предусматривают качественного решения проблемы внешнего долга или дефицита бюджета.

Кроме того, немецкий министр высказался и за то, чтобы изменить правила голосования в Европарламенте, ограничив круг голосующих депутатов в зависимости от того, за какой вопрос проходит голосование. Так, если проект законодательства касается зоны евро, то, по убеждению В.Шойбле, за него должны голосовать лишь депутаты, которые представляют страны-члены зоны евро. Если речь идет о Шенгенской зоне, то, соответственно, депутаты из стран Шенгенского соглашения.

Эти предложения Германии требуют внесения изменений в соглашение ЕС. Как отметил В.Шойбле, необходимо уже до конца года согласовать такие изменения с тем, чтобы формирование нового союза происходило как можно быстрее. Вместе с тем, немецкая позиция воспринимается далеко не всеми членами ЕС.

Так, Президент Франции Франсуа Олланд сегодня перед началом саммита заявил, что его главной задачей должно принятие решения относительно усиления банковского союза и создания общеевропейской системы банковского надзора.

Заседание Европейского совета начнется сегодня в 18.00 по киевскому времени.