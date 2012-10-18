Азаров исключает повышение цен на газ для населения и обвал гривни после выборов

Премьер-министр Украины Николай Азаров исключает повышение цен на газ для населения и обвал гривни после проведения парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал в четверг, 18 октября, в Симферополе на встрече с общественностью.

«Никаких у нас ни обвалов, ни провалов не будет. Страна стала на путь устойчивого развития», - сказал глава Кабмина.

Н.Азаров назвал прогнозы ряда экспертов и политиков оппозиционного лагеря о пессимистическом развитии страны после выборов «страшилками».

«Для чего пугают? Только для того, чтобы вдруг испугают и за них проголосуют», - считает Н.Азаров.

«Я не рассказываю сказки, что завтра будет все хорошо. Для этого нужно пахать и пахать», - заявил премьер, добавив, что и он, и Президент Виктор Янукович работают над улучшением ситуации в Украине.

Н.Азаров также исключил повышение цен на хлеб после выборов и резкий рост цен на овощи, в частности, на картофель.

Напомним, в начале недели Международный валютный фонд в очередной раз обратил внимание украинских властей на неэффективность политики поддержания искусственно заниженных цен на газ и тепло для населения, предложив повысить тарифы с одновременным увеличением адресной помощи малоимущим, говорится в обнародованном Фондом отчете. Эксперты МВФ отмечали, что практика продажи газа по заниженным ценам приводит к разбалансировке финансового состояния государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины», который завершил 2011 год с расходами в размере 135 млрд грн при доходах в 114 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Н.Азаров сообщил, что правительство Украины прогнозирует в 2013 году средний курс гривни к доллару на уровне 8,11-8,2 грн/долл., и этот прогноз был использован для подготовки проекта государственного бюджета Украины на следующий год.

В четверг, 18 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1590/8,1665, к 12:00 цены выросли до 8,1640/8,1720. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,1700/8,1745 грн/долл.