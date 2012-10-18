Наибольшие доходы во II квартале получили жители Киева и Донецкой области

Государственная служба статистики опубликовала показатели доходов и расходов граждан по регионам Украины во II квартале 2012 года, согласно которым наибольшие доходы получили жители Киева - 47 708 млн грн и Донецкой области – 36 111 млн грн.

Об этом сказано в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в расчете на одного человека, каждый житель столицы получил 13 264,9 грн, а каждый житель Донецкого региона – 6 323,6 грн. Во II квартале 2011 года этот показатель составил 10 482,7 грн и 5 896,3 грн, соответственно.

Наименьший доход на одного жителя – 3 851,5 грн - зафиксирован в Черновицкой области (3216,5 грн во II квартале 2011 года).

По уровню выплаты социальной помощи также лидирует Донецкая область с показателем 9 157 млн грн (8 331 млн грн во II квартале 2011 года). Наименьший объем социальной помощи, по данным Госстата, выплачен жителям Волынской области – 1 522 млн грн (1 332 млн грн во II квартале 2011 года).

В общем объеме доходов зарплата украинцев составила 42%, а социальная помощь и другие трансферты - порядка 40%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, реальные имеющиеся доходы населения во II квартале 2012 года выросли на 15%, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Номинальные доходы населения в апреле-июне т.г. выросли на 15,2% - до 345,492 млрд грн.

Имеющийся доход в расчете на одного человека во II квартале составил 5,749 тыс. грн, что на 742,5 грн больше, чем за аналогичный период в 2011 году.

Средняя заработная плата в августе 2012 года составила 3,073 тыс. грн, что на 2,5%, или на 78 грн, меньше, по сравнению с июлем. В то же время, по сравнению с августом 2011 года, уровень средней заработной платы в августе 2012 года повысился на 14,1%.

Вместе с тем, как отмечают в Институте демографии и социальных исследований НАН Украины, уровень бедности между городом и селом уравнивается за счет ухудшения показателей жизни городского населения. В 2011 году 41,5% украинцев были объявлены бедными по критерию распределения бюджета, когда более 60% доходов тратится на питание. По этому показателю Украина откатилась к уровню 2006 года.