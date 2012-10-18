Латвия может стать 18-м членом еврозоны в 2014 году, если продолжит текущий экономический курс, сообщил комиссар по экономическим и валютным вопросам ЕС Олли Рен.

"Возможно, что они смогут присоединиться в 2014 году. Проверка (соответствия критериям) будет проведена весной следующего года, как это было с Эстонией в 2010 году", - сообщил Рен агентству Reuters.

"Для присоединения к еврозоне страна должна соответствовать критериям низкой инфляции, задолженности и бюджетного дефицита, а также валютной стабильности", - добавил Рен.

Справка УНИАН. Латвии, которая переживает самый сильный экономический спад в Евросоюзе вследствие кризиса, прогнозировали дефолт еще в июле 2009 года. Тогда парламент страны утвердил программу стабилизации национальной экономики, которая предусматривала повышение ставки НДС с 18% до 21% и значительное сокращение расходов всех госучреждений республики. Это решение вызвало недовольство общественности, по стране прокатились акции протеста. Позже на фоне массовых волнений правительство ушло в отставку, а его преемник в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране сократило расходы государственного бюджета более чем на 40% в целях экономии. Также новое правительство приняло ряд непопулярных решений в социальной сфере. Латвия обратилась за помощью к международным финансовым структурам, которые до 2011 года предоставили ей заем в 7,5 миллиарда евро, что на тот момент составляло треть ее ВВП. В 2011 году прирост внутреннего валового продукта республики составил 5,5%. Сейчас к экономике страны проявляет особый интерес Россия, от которой Латвия зависит энергетически.