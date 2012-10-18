ВТО не поддерживает инициативу Украины о пересмотре ставок ввозных пошлин

Никто из членов Комитета Всемирной торговой организации по доступу к рынкам не поддерживает инициативу Украины о пересмотре ставок ввозных таможенных пошлин в сторону увеличения, а представители 58 стран на последнем заседании комитета 16 октября высказали обеспокоенность в связи с такой инициативой Киева.

Об этом говорится в информации Международного института торговли и стабильного развития.

Среди стран, которые высказали обеспокоенность: Канада, ЕС, США, Бразилия, Гватемала, Чили, Малайзия, Колумбия, Уругвай, Турция, Аргентина, Новая Зеландия, Корея, Япония, Сальвадор, Швейцария, Гонконг, Австралия, Норвегия, Мексика, Китай и Эквадор.

В частности, члены Комитета встревожены тем, что в предложениях Украины отсутствует перечень позиций, по которым Киев был бы согласен на снижение пошлин, взамен на увеличение по другим позициям.

Члены комитета по итогу заседания попросили Украину пересмотреть содержание своих предложений.

Как сообщал УНИАН, Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины почти на 371 товарную линию.

Это обращение вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку оно может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Государственного департамента США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке к вступлению в Таможенный союз.

В то же время, уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий в конце сентября заявил, что пересмотр ставок таможенных пошлин не навредит переговорам по созданию зоны свободной торговли с Европейским Союзом и не связан с возможностью вступления в Таможенный союз.

17 октября генеральный директор ВТО Паскаль Лами заявил, что ответ ВТО относительно намерений Украины пересмотреть ставки таможенных пошлин на импортированные товары будет зависеть от того, какие уступки Украина сможет предложить взамен.