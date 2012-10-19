ЕЦБ наделен полномочиями вмешиваться в деятельность любого банка еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ), как важнейший элемент создаваемой в Евросоюзе единой системы надзора за банками, сможет вмешиваться в работу любого банка еврозоны в случае необходимости, заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу на пресс-конференции после первого дня саммита ЕС.

"Мы сегодня обсуждали основные открытые вопросы по единой системе надзора за банками. Саммит подтвердил ключевые принципы: ЕЦБ будет играть основную роль. Поэтому четкое разделение между надзором и функциями денежно-кредитной политики является необходимым. Новый надзорный орган сможет вмешиваться в случае необходимости (в деятельность) любого банка еврозоны", - сказал он.

Как ранее сообщалось, саммит подтвердил намерение создать законодательную базу для функционирования единого надзора в еврозоне к концу текущего года. К надзору смогут присоединиться страны ЕС, не использующие евро.

Кроме того, саммит Евросоюза согласился на поэтапное создание банковского союза в 2013 году. При этом в заявлении по итогам первого дня саммита нет прямого указания на то, что банковский союз будет создаваться в течение 2013 года.

Идея создать банковский союз была согласована на саммите в июне, одним из первых и ключевых его элементов должна стать единая система надзора за банками еврозоны. Законодательство, на основе которого система надзора могла бы существовать, планируется создать к концу 2012 года. Соответствующие предложения подготовила Еврокомиссия.

Кроме того, лидеры ЕС призвали как можно скорее принять предложения по гармонизации национальных правил работы с проблемными банками и гарантированию депозитов.

Лидеры ЕС в первый день саммита в Брюсселе также подтвердили возможность прямой рекапитализации банков через МФС, передает РИА "Новости".