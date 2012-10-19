Пара EUR/USD на торгах в пятницу продолжит падение - эксперт
10:43, 19 октября 2012Финансы
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Пара EUR/USD на торгах в пятницу, 19 октября, может продолжить падение к отметке 1,2980, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.
По их мнению, пара GBP/USD может последовать примеру и спуститься в район 1,60. Данные по госфинансам Великобритании вряд ли вызовут интерес.
Не исключена вероятность дальнейшего роста USD/JPY к отметке 79,80, если данные по рынку вторичной недвижимости США также преподнесут приятный сюрприз.
Кроме того, последние высказывания официальных лиц Японии весьма способствуют ослаблению иены. Министр экономики Маэхара призвал ЦБ к дополнительному смягчению, а страну – искать новые пути использования в свою пользу удорожание национальной валюты.
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