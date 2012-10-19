Пара EUR/USD на торгах в пятницу продолжит падение - эксперт

Пара EUR/USD на торгах в пятницу, 19 октября, может продолжить падение к отметке 1,2980, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, пара GBP/USD может последовать примеру и спуститься в район 1,60. Данные по госфинансам Великобритании вряд ли вызовут интерес.

Не исключена вероятность дальнейшего роста USD/JPY к отметке 79,80, если данные по рынку вторичной недвижимости США также преподнесут приятный сюрприз.

Кроме того, последние высказывания официальных лиц Японии весьма способствуют ослаблению иены. Министр экономики Маэхара призвал ЦБ к дополнительному смягчению, а страну – искать новые пути использования в свою пользу удорожание национальной валюты.