Банковская система Украины за 9 месяцев сработала в прибыль против убытка годом ранее

Прибыль банковской системы в январе-сентябре 2012 года составила 2,8 млрд грн по сравнению с 5,6 млрд грн убытка за соответствующий период 2011 года. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Доходы банков увеличились на 7,1% - до 110,822 млрд грн, в том числе процентный доход составил 87,227 млрд грн, комиссионный доход — 15,496 млрд грн.

Расходы сократились на 1% и составили 108,047 млрд грн, в т.ч. процентные расходы — 49,534 млрд грн, общие административные расходы — 26,654 млрд грн, отчисления в резервы — 18,940 млрд грн.

Убыток банков в сентябре 2012 года составил 119 млн грн, при том, что два предыдущих месяца были прибыльными (август — 653 млн грн, июль 683 млн грн). До этого убыточным был май т.г., банки закончили его с убытком 335 млн грн.

Справка УНИАН. Банковская система Украины по итогам 2011 года по сравнению с 2010 годом сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд грн.