Межбанк снова открылся ростом котировок - 8,1650/8,1730 грн/долл.

В пятницу, 19 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,1650/8,1730 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2652/56, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6610/10,6730. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3059/61 (четверг — 1,3102/04).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9930/8,0500.