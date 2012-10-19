Moody's подтвердило рейтинг латвийского PrivatBank

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте «B3» PrivatBank - латвийской «дочки» украинского ПриватБанка, а также рейтинг финансовой устойчивости «E».

Об этом сообщается на сайте Moody's.

Согласно сообщению, все рейтинги подтверждены со стабильным прогнозом.

Также указывается, что данные рейтинговые действия завершают пересмотр рейтингов для возможного понижения, начатый в марте текущего года.

Кроме того Moody's сообщает, что все рейтинги PrivatBank будут отозваны по бизнес-причинам.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. Moody's понизило рейтинги латвийского дочернего финучреждения «ПриватБанка», в том числе долгосрочный рейтинг по депозитам с «B2», а рейтинг финансовый устойчивости с «E+».

Справка УНИАН. AS «PrivatBank» (до августа 2007 AS «PARITATE BANKA») основан в 1992 году.

Банк является дочерним банком украинского ПриватБанка.

Чистая прибыль «ПриватБанка» в январе-июне 2012 года составила 596,6 млн грн, что на 24% меньше, чем за аналогичный период 2011 года (782,3 млн грн).

На 1 апреля 2012 года Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов владели по 33,7545% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,99%.