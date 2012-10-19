Банк «Форум» за 9 мес. получил прибыль в 3,595 млн грн против убытка годом ранее

Банк «Форум» (Киев) в январе-сентябре 2012 года получил чистую прибыль 3,595 млн грн, по сравнению с 429,266 млн грн убытка за соответствующий период 2011 года.

За третий квартал т.г. банк «Форум» получил прибыль 1,011 млн грн, что в 118 раз меньше, чем за третий квартал 2011 года.

Активы банка в сократились на 12% и на 1 октября 2012 года составили 9,249 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 16%, до 6,141 млрд грн, обязательства - на 14%, до 7,771 млрд грн.

Уставный капитал банка на уровне 5,935 млрд грн, собственный капитал сократился на 0,9%, до 1,478 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в конце июля подконтрольный украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому «Смарт-холдинг» (одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики) сообщил о достижении соглашения с немецким банком Commerzbank AG о приобретении 96% акций украинского Банка «Форум».

Покупатель не называет сумму сделки, ссылаясь на договоренность о неразглашении ее условий.

В настоящее время соглашение о сделке находится на этапе согласования в регуляторных органах.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейшихбанков Украины.

Немецкий Commerzbank владел 96,0635% акций Банка «Форум».