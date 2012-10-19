PrivatBank будет пользоваться международными рейтингами банковской группы «ПриватБанк»

Латвийский AS «PrivatBank» в текущем году планирует пользоваться международными рейтингами, присваиваемыми банковской группе «ПриватБанк», говорится в сообщении пресс-службы латвийского банка.

Согласно сообщению, такое решение принято в рамках процесса оптимизации затрат банковской группы на рейтинговые услуги.

В пресс-службе отметили, что после успешного завершения всех эмиссий ипотечных закладных, последняя из которых завершена в декабре 2011 года, в текущем году AS «PrivatBank» не планирует новых выпусков долговых ценных бумаг. Поэтому в индивидуальных рейтингах банка сегодня нет необходимости.

«Наличие у банка международного рейтинга очень важно при работе на европейских рынках заимствований, - говорится в сообщении. - Но поскольку на этих рынках активно работает украинский ПриватБанк, представляющий всю банковскую группу, было принято решение об оптимизации затрат дочерних банков на рейтинговые услуги, это обычная международная практика».

Как сообщал УНИАН, 18 октября международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте «B3» PrivatBank, а также рейтинг финансовой устойчивости «E». Все рейтинги подтверждены со стабильным прогнозом.

При этом Moody's сообщило, что все рейтинги PrivatBank будут отозваны по бизнес-причинам.

Справка УНИАН. AS «PrivatBank» (до августа 2007 AS «PARITATE BANKA») основан в 1992 году.

Банк является дочерним банком украинского ПриватБанка.

Чистая прибыль «ПриватБанка» в январе-июне 2012 года составила 596,6 млн грн, что на 24% меньше, чем за аналогичный период 2011 года (782,3 млн грн).

а 1 апреля 2012 года Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов владели по 33,7545% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,99%.

Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 12 странах мира, среди которых – Россия, Грузия, Латвия, Италия, Португалия, Китай, Великобритания, Кипр, Германия, Испания, Казахстан.