ГНСУ за 9 мес. увеличила перечисления НДС в бюджет на 2,7 млрд грн – до 59,7 млрд грн

Объем перечисленного в бюджет налога на добавленную стоимость за 9 месяцев текущего года составил 59,7 млрд грн, что 2,7 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Как говорится в сообщении, такие поступления стали возможными, в том числе, за счет динамического роста количества плательщиков, получивших свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость. В частности, в сентябре количество плательщиков НДС выросло на 89% - до 3,3 тыс. чел.

По информации ГНСУ, количество плательщиков НДС растет ежемесячно. За 9 месяцев 2012 года плательщиками НДС стали более 22 тыс. человек, что на 66% больше прошлогоднего показателя.

Как сообщал УНИАН, за 9 месяцев текущего года количество плательщиков НДС, направляющих отчетность в электронном виде, достигла 98%. В свою очередь сотрудники налоговой милиции Украины по итогам работы за 9 месяцев текущего года предупредили незаконное возмещение налога на добавленную стоимость на сумму почти 1 млрд грн и изъяли из незаконного оборота товаров на сумму 650 млн грн.