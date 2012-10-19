Банк «Киев» в январе-сентябре сократил прибыль в 3,9 раза - до 2,96 млн грн

АКБ «Киев» по итогам января-сентября 2012 года сократил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2011 года в 3,9 раза - до 2,959 млн грн.

Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, в III квартале текущего года банк получил убыток 5,755 млн грн, против 4,114 млн грн прибыли за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-сентябре 2012 г. уменьшились на 2,2% и на 1 октября 2012 г. составили 2,644 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов выросли на 2,4%, до 0,985 млрд грн, обязательства сократились на 4,2%, до 1,842 млрд грн, собственный капитал увеличился на 2,6% - до 802,1 млн грн.

Уставный капитал банка за отчетный период не изменялся и на 1 октября 2012 года составил 3,568 млрд грн.

Справка УНИАН. АКБ «Киев» создан в 1993 году.

Банк «Киев» в 2009 году был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,96% акций банка.

Банк «Киев» в 2011 г. получил чистую прибыль в 16,87 млн грн, по сравнению с убытком в 220,7 млн грн в 2010 году.