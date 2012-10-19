«Универсал Банк» в январе-сентябре увеличил убыток на 1,5% – до 324,077 млн грн

«Универсал Банк» (Киев) в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил убыток на 1,5% – до 324,077 млн грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

В III квартале банк получил убыток в размере 240,112 млн грн, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Активы банка за отчетный период выросли на 44% и на 1 октября 2012 года составили 9,340 млрд грн, кредиты и задолженность сократились на 3% - до 3,872 млрд грн, обязательства увеличились на 46% - до 8,794 млрд грн, уставный капитал — на 0,9%, до 1,163 млрд грн. собственный капитал вырос на 9% - до 546,529 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Универсал Банк» (Universal Bank, Киев) зарегистрировано в январе 1994 года.

EFG New Europe Holding (Нидерланды) владеет 99,9646% акций «Универсал Банка».