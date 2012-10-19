Азаров советует молодежи "работать не на одной работе, а на двух"

Украина выйдет на уровень средней заработной платы в 4 тыс. грн в течение двух лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с преподавателями и студентами в Харькове.

В частности, Н.Азаров вступил в дискуссию с одной из студенток, которая высказала мнение, что размер достойной зарплаты в Украине должен быть не меньше прожиточного минимума.

На это Н.Азаров отметил, что сейчас в Украине заработная плата находится на уровне не ниже прожиточного минимума, и предложил студентке назвать конкретную цифру. Она сказала, что считает оптимальной зарплату в 4 тыс. грн.

«На 4 тыс. мы выйдем через пару лет», - сказал Н.Азаров.

Кроме того, он рассказал студентам о программе «Доступное жилье», которая реализуется в Украине и, в частности, о том, что строительство одной квартиры стоит минимум 300 тыс. грн.

При этом Н.Азаров отметил, что государство создает условия для молодых людей для приобретения квартир по этой программе.

Как сказал премьер студентам, они должны понимать, что государство не может предоставить молодежи квартиры бесплатно, но они могут взять их в кредит.

«Надо молодому человеку работать не на одной работе, а на двух, и никто на блюдечке с голубой каемочкой квартиру не принесет», - сказал Н.Азаров.

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