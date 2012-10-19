Янукович подписал закон об упрощении лицензирования операций с валютой

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон "О внесении изменений в статью 18 Закона Украины "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Закон направлен на минимизацию влияния правоохранительных органов на деятельность субъектов хозяйствования и прекращение выполнения несвойственных для них функций при выдаче Национальным банком лицензий на осуществление операций в иностранной валюте.

Для достижения указанной цели законом предусматривается внести изменения в статью 18 Закона Украины "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" (далее – Закон), в соответствии с которыми отменяется такой этап порядка выдачи Национальным банком Украины (далее – НБУ) лицензий на осуществление операций в иностранной валюте, как сообщение об этом специальным органам по борьбе с организованной преступностью и учет получаемых относительно них выводов. Кроме того, НБУ уполномочивается на прекращение финансирования и операций со счетов клиентов исключительно по решению суда, устраняя при этом возможность вынесения такого решения следователем во время досудебного следствия по уголовному делу.

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в статью 18 Закона Украины "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" 2 октября.