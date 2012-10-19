Банк «Киевская Русь» в январе-сентябре увеличил прибыль в 2 раза - до 1,489 млн грн

Чистая прибыль банка «Киевская Русь» (г. Киев) в январе-сентябре 2012 г. выросла против показателя аналогичного периода 2011 года в 2 раза, до 1,489 млн грн.

Об этом говорится в отчете банка.

В III квартале 2012 года банк получил прибыль 390 тыс. грн, что на 49% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-сентябре 2012 года выросли на 6% и на 1 октября 2012 г. составили 5,987 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов сократились на 4,7%, до 3,53 млрд грн, обязательства увеличились на 6%, до 5,486 млрд грн, собственный капитал — на 9%, до 546,529 млн грн.

Уставный капитал банка в январе-июне 2012 г. не изменился на 1 июля составил 416,08 млн грн.

Справка УНИАН. АБ «Киевская Русь» (г. Киев) зарегистрирован Национальным банком Украины в июне 1996 года. На сегодня входит во вторую группу банков по размеру активов по классификации НБУ.

В октябре т.г. Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение физическому лицу на покупку контрольного пакета акций банка "Киевская Русь" (г. Киев).

На 1 апреля 2012 г. 39,97% акций ПАО «Банк «Киевская Русь» владела Sharp Arrow Holdings Limited (Кипр), а 10,13% акций банка напрямую и 39,59% опосредованно владел Виктор Братко, ООО «Инвестиционная группа «Базус», прямое участие, - 19,46%.

Чистая прибыль АБ «Киевская Русь» в 2011 г. выросла против показателя 2010 года на 28% – до 7,3 млн грн.