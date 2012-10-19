Польша сократила дефицит бюджета на 8%

Варшава. Дефицит государственного бюджета в Польше в сентябре по сравнению с августом сократился на 7,8%, или на 580 млн долларов - до 6,8 млрд долларов, составив 60,4% плана на текущий год (1USD=3,1PLN).

По данным польского Минфина, которыми располагает УНИАН, расходы польского государства за девять месяцев года составили около 76 млрд долларов, или 71,5% плана на весь текущий год на фоне доходов в почти 69 млрд долларов, или 72,8% плана.

По оценкам Минфина, в октябре дефицит увеличится до 11,2 млрд долларов, а в ноябре снизится до 10,5 млрд долларов.

Госбюджет текущего года в Польше предусматривает дефицит госфинансов на уровне 11,3 млрд долларов.

Справка УНИАН. Польша предусмотрела дефицит госбюджета 2011 года на уровне почти 13 млрд долл при 88 млрд долл доходов и 101 млрд долл расходов.