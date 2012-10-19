На межбанке торги закрылись снижением котировок

В пятницу, 19 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1650/8,1730, к 12:00 цены упали 8,1595/8,1650. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,1550/8,1620 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2652/56, к 12:00 цены снизились 0,2647/51. К закрытию торгов цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,8350 (+0,0800).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3040/75. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6610/10,6730, к 12:00 цены ушли вниз 10,6495/10,6605. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,6395/10,6525.