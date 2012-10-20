Прокуратура проверяет своевременность выплаты зарплаты киевским метростроевцам

Прокуратура Голосеевского района столицы обязала проверить своевременность выплаты зарплаты в «Киевметрострое».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Как сказано в сообщении, о том, что метростроевцам не выплачивается заработная плата, стало известно в ходе проверки выполнения администрацией ПАО «Киевметрострой» требований законодательства об охране труда в связи с гибелью работника на строительстве станции метро «Ипподром».

Поэтому прокуратура района обязала Территориальную инспекцию труда предоставить выводы об обеспечении на предприятии конституционных прав граждан на оплату труда.

Как сообщалось, во время строительства станции метро «Ипподром» на проспекте Глушкова, 1, погиб работник ПАО «Киевметрострой», который упал с деревянного помоста головой на рельсы.

Прокуратура обязала Территориальную инспекцию Госгорпромнадзора Украины проверить выполнение требований законодательства об охране труда во время строительства станции метро «Ипподром».