Дефицит торгового баланса Японии достиг рекордных 41,3 млрд долларов

Дефицит торгового баланса Японии в период с апреля по сентябрь 2012 года вырос до 3,22 трлн иен /около 41,3 млрд долларов/. Как объявило в понедельник, 22 октября, Министерство финансов страны, это самый крупный полугодичный показатель за все время ведения подобной статистики.

Эксперты объясняют усугубление торгового дисбаланса слабой конъюнктурой в США, долговым кризисом в Европейском Союзе и ухудшением отношений с Китаем.

В апреле-сентябре японский экспорт сократился на 2%. Особенно резко уменьшились поставки товаров в США - на 16,6%. Объемы вывозимой в страны ЕС японской продукции сократились на 16,1%. На 8,2% уменьшились и поставки в КНР, население которой в последнее время старается не покупать японские товары на фоне конфликта между Токио и Пекином из-за группы спорных островов в Восточнокитайском море. Таким образом, в апреле-сентябре ухудшилась ситуация на всех трех основных экспортных рынках страны.

В то же время японский импорт увеличился в апреле-сентябре на 2,6%, в основном, из-за расширения закупок сжиженного природного газа на фоне остановки практически всех атомных станций после аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте прошлого года, передает ИТАР-ТАСС.