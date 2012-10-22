ПУМБ в январе-сентябре увеличил чистую прибыль на 21%

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ) в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 21% – до 194,710 млн грн.

Об этом говорится в отчете банка, обнародованном на его сайте.

Согласно отчету, в III квартале 2012 года банк получил 66,712 млн грн прибыли против 57,956 млн грн за аналогичный период прошлого года.

Активы банка в январе-сентябре т.г. уменьшились на 9% и на 1 октября 2012 года составили 31,592 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – выросли на 8%, до 16,771 млрд грн, обязательства – уменьшились на 11%, до 27,447 млрд грн.

Размер уставного капитала оставался на уровне 3,295 млрд грн, собственный капитал увеличился на 3% – до 4,144 млрд грн.

Как сообщалось, 16 июля 2011 года завершился процесс операционного слияния ПУМБ и «Донгорбанка», начавшийся осенью 2010 года. Банки объединили балансы и сеть отделений, и с 18 июля 2011 г. банк начал работу под объединенным брендом «Первый украинский международный банк». В декабре 2011 года было зарегистрировано увеличение уставного капитала ПУМБ за счет присоединения «Донгорбанка». Деятельность «Донгорбанка», как финансового учреждения, не осуществляется.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций. Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

ПУМБ в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил чистую прибыль на 7% – до 268,155 млн грн.