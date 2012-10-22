Торги по доллару на межбанке в понедельник открылись понижением котировок

В понедельник, 22 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,1620/8,1665 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2638/41, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6420/10,6490. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3043/45 (пятница – 1,3059/61).

В пятницу, 19 октября, Нацбанк на рынок не выходил.