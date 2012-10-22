«Эрсте Банк» в январе-сентябре увеличил убыток в 9 раз

«Эрсте Банк» (Киев) в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил убыток в 9 раз – до 238,393 млн грн. Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, в III квартале 2012 года банк получил 171,309 млн грн убытка, что в 8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Активы банка за указанный период увеличились на 3% и на 1 октября 2011 года составили 10,334 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов сократились на 0,045% – до 3,679 млрд грн, обязательства - на 1%, до 8,675 млрд грн, уставный капитал увеличился на 0,7% - до 1,381 млрд грн, собственный капитал на 37% – до 1,659 млрд грн.

Справка УНИАН. ОАО «Эрсте Банк» (Киев) зарегистрировано 25 января 2006 года.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).