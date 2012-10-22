Импорт украинских товаров в Беларусь вырос на 12%, экспорт – в 1,5 раза

Минск. Импорт украинских товаров в Беларусь в январе-августе 2012 года достиг 1 млрд 469,6 млн долл., что на 12,3% больше аналогичного периода 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

«При этом объем экспорта товаров в Украину достиг 3 млрд 797,5 млн долл., что в 1,49 раза больше января-августа 2011 года», - отметили в Белстате.

По данным Белстата, основными торговыми партнерами Беларуси в январе-августе 2012 года были: Россия (46,8% общего объема товарооборота), Нидерланды (10,2%), Украина (8,2%), Латвия (4,9%), Германия (4,3%), Китай (2,7%), Польша (2,4%), Литва (1,7%), Италия (1,6%), Бразилия (1,2%).

«Из общего объема белорусского экспорта на долю России приходилось 32,1%, других стран СНГ – 15,1%, стран ЕС – 42,3%, остальных стран – 10,5%. Импорт из России составил 62,3% общего объема импорта, других стран СНГ – 5,3%, стран ЕС – 18,2%, остальных стран – 14,2%», - подчеркнули в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Как сообщал ранее УНИАН, в 2011 году товарооборот между Украиной и Беларусью достиг рекордных показателей в 6 млрд долл., превысив докризисный пятимиллиардный показатель 2008 года.

Справка УНИАН. Украина традиционно поставляет в Беларусь металлопродукцию, изделия из черных металлов, электроэнергию, жмыхи, масло подсолнечное, кукурузу, вагоны.

Основными товарными группами по импорту в Украину белорусской продукции за последние годы в основном являются нефтепродукты, а также сельскохозяйственная техника, грузовые автомобили, шины, холодильники, автобусы.