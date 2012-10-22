Банк «Хрещатик» в январе-сентябре увеличил прибыль в 12 раз

Прибыль банка «Хрещатик» в январе-сентябре 2012 года составила 7,36 млн грн, что в 12 раз больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2011 года.

Об этом говорится отчете банка.

Согласно отчету, в III квартале 2012 года банк получил 1,28 млн грн прибыли против 0,66 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Активы банка с начала года увеличились на 27% и на 1 октября 2012 г. составили 9,404 млрд грн, обязательства – на 28% – до 8,746 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 2,6% – до 4,259 млрд грн, собственный капитал – вырос на 19,8% – до 658,3 млн грн, уставный капитал – на 13,7% - до 828,8 млн грн.

Справка УНИАН. КБ «Хрещатик» зарегистрирован в мае 1993 года.

На 1 октября 2012 года акционерами банка «Хрещатик» являются: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,4427%, Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 24,9216%, ООО «Маркет Инвест Групп», прямое участие – 21,0320%.

Убыток ПАО «Коммерческий банк «Хрещатик» в 2011 году составил 35,955 млн грн, что в 5,8 раза меньше по сравнению с показателем 2010 года.