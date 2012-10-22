В Днепропетровской области открыт крупнейший центр по обслуживанию налогоплательщиков

Государственная налоговая служба открыла в Днепродзержинске Днепропетровской области крупнейший региональный центр по обслуживанию налогоплательщиков

Как передает корреспондент УНИАН, новый центр занимает первый этаж Днепродзержинской объединенной государственной налоговой инспекции общей площадью 643 кв. м.

Для удобства налогоплательщиков и персонала он оснащен необходимой компьютерной и оргтехникой, а также инновационной системой вентиляции. Здесь предпринимателям предоставлен полный набор услуг ведения бизнеса - регистрация и постановка на учет, консультации, прием отчетности, выдача справок и разрешительных документов.

В центре будут работать 52 квалифицированных специалиста налоговой службы.

«Именно в Днепродзержинске, среди городов Украины, не являющихся областными центрами, появилась самая мощная сервисная организация для предпринимателей. Я уверен, что новый Центр обслуживания налогоплательщиков будет не только самым большим, но и центром с наилучшим сервисом. Главный акцент делается на сокращении времени обслуживания предпринимателей. При том, что стандарты ГНСУ в этом плане очень жесткие, думаю, мы сможем сократить даже эти строгие нормативы", - заявил начальник объединенной госналогинспекции Днепродзержинска Александр Семченко во время открытия центра.

Семченко высказал уверенность, что новая сервисная инфраструктура будет востребована предпринимателями Днепродзержинска.

«В условиях падения производства в металлургии и других экспортных отраслях именно малый и средний бизнес должен стать основным «локомотивом» региональной экономики Днепропетровщины», - отметил главный налоговик Днепродзержинска.

По данным налоговой, в Днепродзержинске с начала 2012 года количество предпринимателей, которые обслуживаются в инспекции, выросло на 3 тыс. и по состоянию на октябрь превысило 22 тыс. человек. За 9 месяцев 2012 года сумма единого взноса выросла вдвое - до 11,9 млн грн.

В результате поступления в местный бюджет Днепродзержинска по результатам 9 месяцев т. г. составили 500 млн грн – почти на 97 млн грн больше аналогичного периода 2011 года. Сборы в бюджеты всех уровней за этот период выросли от аналогичного результата прошлого года на 122,1 млн грн и составили 703 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в сентябре ГНСУ заявила, что увеличила количество открытых центров обслуживания налогоплательщиков (ЦОН) до 458 учреждений во всех регионах Украины.

До конца 2012 года ГНСУ собирается ввести в эксплуатацию еще 18 ЦОН, сеть сервисных учреждений для предпринимателей составит 476 учреждений.

Центры обслуживания налогоплательщиков предоставляют такие услуги, как принятие отчетности, предоставление бесплатного программного обеспечения, информационно-консультационные услуги. Центры также предоставляют административные услуги: принятие на учет налогоплательщиков в органах Госналогслужбы, оформление и выдачу патентов, свидетельств, справок, других документов.