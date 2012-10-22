Производство обработанного молока за 9 месяцев выросло на 6%

В Украине по итогам января-сентября 2012 года производство жидкого обработанного молока увеличилось на 6,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 6297 тыс. тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в сентябре т.г. было произведено 76,1 тыс. тонн молока, что на 6,6% меньше, чем в августе 2012 года, и на 7,3% больше, чем в сентябре 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в Украине по итогам 2011 года производство жидкого обработанного молока выросло на 6,1% по сравнению с 2010 годом – до 859 тыс. тонн.