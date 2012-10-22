Эксперт прогнозирует отсутствие рыночного спроса на ОВГЗ на аукционе 23 октября

На аукционе Министерства финансов Украины по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 23 октября, рыночный спрос вряд ли будет присутствовать.

Об этом говорится в комментарии специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы, переданном агентству УНИАН.

Он напомнил, что во вторник, 23 октября, правительство проведет очередной аукцион по размещению ОВГЗ. Минфин предложит две серии стандартных облигаций с датой погашения 11 октября 2017 г. и 18 сентября 2019 г.

«Аукцион вновь пройдет незамеченным для большинства участников рынка. Минфин в октябре отказался от размещения ОВГЗ, привязанных к доллару США, превратив аукционы в частные мероприятия. В итоге, даже не исключая, что размещение окажется результативным, ожидать хоть одну реальную заявку не стоит. Нерыночные же биды вновь могут появиться на отметке в 14,3%», - говорит С.Фурса.

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ 16 октября, Минфин привлек в госбюджет 2,035 млн грн

Минфин в октябре планирует провести только два аукциона по продаже ОВГЗ - 16 и 23 октября. Инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

Справка УНИАН. На 22 октября объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял 186,16 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 92,189 млрд грн, банков — 77,79 млрд грн, нерезидентов — 6,108 млрд грн.