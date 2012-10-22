Латвия планирует присоединиться к зоне евро с января 2014 года

Брюссель. Премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис заявляет, что Латвия планирует присоединиться к зоне евро с 1 января 2014 года.

Об этом он заявил в обнародованном в понедельник интервью интернет-изданию EUobserver.

“Мы планируем присоединиться к зоне евро с 1 января 2014 года. По данным Банка Латвии, уже в сентябре мы отвечали практически всем критериям”, - сказал он.

Издание отмечает, что на сегодняшний день Латвия полностью отвечает критериям дефицита бюджета и внешнего долга, необходимым для присоединения к зоне евро. Лишь инфляция остается пока выше, чем необходимо.

В соответствии с соглашением о присоединении к Европейскому Союзу Латвия, как и все другие страны ЕС, кроме Великобритании и Дании, присоединится к зоне евро после достижения необходимых макроэкономических критериев.