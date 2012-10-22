«ПриватБанк» в январе-сентябре увеличил чистую прибыль на 1,2%

«ПриватБанк» (г. Днепропетровск) в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль на 1,2% – до 991,175 млн грн.

Об этом говорится в финансовой отчетности банка.

Активы банка за указанный период увеличились на 13% и на 1 октября 2012 года составили 164,563 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 11%, до 111,6 млрд грн, обязательства – на 14%, до 146,898 млрд грн, уставный капитал – на 10%, до 14,898 млрд грн, собственный капитал увеличился на 6% – до 17,754 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов владеют по 33,7991% акций «ПриватБанка», кипрская Triantal Investments Ltd. – 24,99% (И.Коломойский и Г.Боголюбов владеют по 50% кипрской компании).