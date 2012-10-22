НБУ утвердил порядок ведения реестра коммерческих агентов банков

Национальный банк Украины своим постановлением №386 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 11 октября 2012 под №1720/22032), утвердил Положение о порядке ведения реестра коммерческих агентов (коммерческих представителей) банков, сообщается на сайте регулятора.

«Положение... принято во исполнение требований статьи 47 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и регламентирует порядок ведения Национальным банком Украины реестра коммерческих агентов (коммерческих представителей) банков и заключенных с ними агентских договоров о предоставлении финансовых услуг. Теперь начать предоставление финансовых услуг от имени банка коммерческий агент имеет право только после его регистрации Национальным банком Украины”, - говорится в пресс-релизе.

Информацию о действующих агентских договорах банки должны подать в Национальный банк Украины не позднее, чем через 60 дней со дня доведения до сведения технических условий ведения соответствующего реестра.

Вышеупомянутое постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Украины».

Как сообщал УНИАН, в Украине одним из распространенных видов предоставления финансовых услуг небанковскими организациями на условиях агентского соглашения с коммерческим банком является купля-продажа наличной валюты.