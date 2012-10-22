Межбанк понедельника закрылся ростом доллара и евро

В понедельник, 22 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1620/8,1665, к 12:00 цены выросли 8,1670/8,1700. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 8,1710/8,1770 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2638/41, к 12:00 цены поднялись 0,2640/43. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2644/47. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,8450 (+0.0100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3040/75. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6420/10,6490, к 12:00 цены ушли вверх 10,6480/10,6555. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли следующих значений 10,6785/10,6900.