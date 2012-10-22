Нацбанк увеличил физические объемы золота в резервах

Национальный банк Украины (НБУ) в январе-сентябре т.г. увеличил физические объемы золота в золотовалютных резервах почти на 25,56%, в т.ч. в сентябре - на 1%, до 1,13 млн тройских унций.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

При этом номинальная стоимость золота в резервах Нацбанка увеличилась до 1,978 млрд долл. с 1,860 млрд долл.

Удельный вес золота в резервах за прошлый месяц вырос до 6,8% с 6,2%.

Как сообщал УНИАН,золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл. За январь-сентябрь резервы снизились на 8%, или на 2,540 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).