Украина и РФ не будут облагать налогами товары для коопераций

Между правительствами Украины и Российской Федерации подписан протокол о поставках товаров по производственной кооперации в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, протокол был подписан сегодня в Москве в присутствии президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина.

Протокол позволяет двум сторонам реализовывать положение межправительственного соглашения о производственной кооперации от 24 апреля 1998 года, в соответствии с которым товары (услуги), поставляемые по производственной кооперации, не облагаются налогом на добавленную стоимость и акцизами.

Этот документ непосредственно регламентирует порядок и условия формирования номенклатуры товаров, которые поставляются по производственной кооперации хозяйственными субъектами Украины и России в 2012 году, а также объемы их поставок и перечень этих хозяйствующих субъектов.